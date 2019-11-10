10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
EVİNDE KALAŞNİKOFLA YAKALANMIŞTI...

'da, polis ekiplerince evde yapılan aramada tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda il merkezindeki eve, ihbar üzerine, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyan ekipler, A.C.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN