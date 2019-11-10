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81 ilde güven ve huzur uygulaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
81 İLDE GÜVEN VE HUZUR UYGULAMASI

Türkiye genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye 'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye 'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı.

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