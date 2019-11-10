81 ilde güven ve huzur uygulaması
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
Türkiye genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı.
Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı.
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