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İstanbul TEM otoyolunda otobüs alev aldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
TEM OTOYOLUNDA OTOBÜS ALEV ALDI!

Son dakika haberi... TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

SON DAKİKA HABERİ... TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Son dakika: İstanbul TEM otoyolunda bir otobüs alev aldı! Trafik durma noktasına geldi! SON DAKİKA: İSTANBUL TEM OTOYOLUNDA BİR OTOBÜS ALEV ALDI! TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ!








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