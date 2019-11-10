İstanbul TEM otoyolunda otobüs alev aldı!
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
Son dakika haberi... İstanbul TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Yangın öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
SON DAKİKA HABERİ... İstanbul TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Yangın öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
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