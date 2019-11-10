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İstanbul Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine daldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
OTOMOBİL RESTORANIN BAHÇESİNE DALDI! KORKU DOLU ANLAR

'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi.

Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.
İstanbul Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine daldı! Korku dolu anlar... İSTANBUL AVCILAR'DA OTOMOBİL RESTORANIN BAHÇESİNE DALDI! KORKU DOLU ANLAR...


Çevredekilerin ihbarı üzerine, yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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