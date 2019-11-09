09 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
EN ACI VEDA!

, Çağlayan'da bulunan 'nda 7. kattan atlayıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayaya vedan eden 'ın (35) cenazesi, 'na defnedildi.

'de şoförlük yapan ve 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasının ardından adliyenin 7. katından atlayarak yaşamına son veren için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Çağlayan Adliye Sarayı'ndaki intihar anının görüntüleri ortaya çıktı ÇAĞLAYAN ADLİYE SARAYI'NDAKİ İNTİHAR ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner ve yakınlarının yanı sıra yazar Doç. Dr. Elif Ilgaz, oyuncu , müzisyen Balık Ayhan da katıldı.

Son dakika: İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda intihar şoku! 6.kattan atladı |Video SON DAKİKA: İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADALET SARAYI'NDA İNTİHAR ŞOKU! 6.KATTAN ATLADI |VİDEO

TOPRAĞA VERİLDİ

İbrahim Özkan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 'nda toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN