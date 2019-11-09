İstanbul Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
İstanbul, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayaya vedan eden İbrahim Özkan'ın (35) cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Edirne'de şoförlük yapan ve İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasının ardından adliyenin 7. katından atlayarak yaşamına son veren İbrahim Özkan için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Törene Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner ve yakınlarının yanı sıra yazar Doç. Dr. Elif Ilgaz, oyuncu Nihal Yalçın, müzisyen Balık Ayhan da katıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
İbrahim Özkan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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