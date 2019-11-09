10 Kasım tören konuşma metni! 10 Kasım tören programı ve etkinlikler

10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yılında tüm Türkiye'de anılacak. Anıtkabir'de ve tüm Türkiye'de 9'u 5 geçe saygı duruşu başlayacak, İstiklal Marşı okunacak. Okullarda yapılacak törenlerde şiirler okunacak, etkinlikler gerçekleştirilecek. Öğretmenler ve okul yöneticileri için en güzel tören konuşmalarını hazırladık. Ayrıca 10 Kasım tören programı da haberimizde yer alıyor. İşte 10 Kasım öğretmen, okul müdürü tören konuşmaları ve 10 Kasım tören programı taslakları...

10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Baş Komutanıumız Mustafa Kemal Atatürk ebediyete gözlerini yumdu. Yaptığı devrimler, savaşlardaki dehası ve siyasi kararları ile Türk ulusunun Atatürk'ü olan Mustafa Kemal, her yıl 10 Kasım'da milyonların duası ile anılıyor. 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de sirenler çalıyor, 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştiriliyor. Yüz binler Anıtkabir'e koşarken tüm okullarda tören gerçekleştiriliyor. Törenlerde öğrenciler şiirler ve etkinliklerle Atatürk'ü anıyor. Tören hazırlıklarını gerçekleştiren öğretmenler için en güzel konuşma metinleri ve tören programlarını hazırladık. İşte detaylar...

10 KASIM TÖREN KONUŞMA METNİ

Kıymetli meslektaşlarım, Sayın veliler ve değerli öğrenciler:

Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan bedenen ayrılışının 80. Yıl dönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 80 yıldır aramızda. Ve nice 80 yıllarda aramızda olmaya devam edecek.

Kıymetli meslektaşlarım: Atatürk"ü anlamak, O"nun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye"sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere O"nu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir. O"nun çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için O"nun ilkelerini kavratmamız bir gerekliliktir. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller sizlerin ellerinde şekil bulacaktır.

Sayın veliler: Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. Dolayısıyla, geleceği şekillendirmek ve inandığı yolda emin adımlarla yürüyen evlatlar yetiştirmek de sizlerin emeğiyle olacaktır. Eğitimin temelinde aile vardır. Atatürk"ün çizdiği bu yolda yürüyebilmemiz için toplumun temel çekirdeği olan ailelere ve idealist ebeveynlere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Bizler evlatlarımıza sahip çıkarak, onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayarak, bir bütünün bölünmez parçaları olduğumuzu kavratırsak daha güçlü bir Türkiye oluşturabiliriz.

Ve sevgili öğrenciler: Atatürk"ü sevmek demek O"nun izinde yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı her dönemde genç nesillere önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada sizlere düşen görev; O"nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda bizim sizlere olan inancımız tamdır.

Sayın veliler, kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrenciler; sözlerime burada son verirken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk"ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, hepinizi selamlıyorum. Yüce Allah bu vatanı ve bu milleti korusun. Amin.