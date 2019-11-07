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İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi binadan atlayarak ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOKE EDEN OLAY!

Son dakika haberine göre Çağlayan'daki 'nda bugün girişimi şoku yaşandı. İ.Ö. isimli bir vatandaş duruşmalar devam ederken 7. kattan atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, vatandaşın yaşadığını belirledi.

Ağır yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda intihar şoku! 7.kattan atladı |Video SON DAKİKA: İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADALET SARAYI'NDA İNTİHAR ŞOKU! 7.KATTAN ATLADI |VİDEO









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