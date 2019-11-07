İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi binadan atlayarak ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Son dakika haberine göre Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün intihar girişimi şoku yaşandı. İ.Ö. isimli bir vatandaş duruşmalar devam ederken 7. kattan atlayarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü.
Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, vatandaşın yaşadığını belirledi.
Ağır yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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