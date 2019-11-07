İstanbul Havalimanı'nda taksici aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
İstanbulHavalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Ahmet Cihan Ay (35), arabasında bulduğu, içinde 128 bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Genç taksici, benzer şekilde 5 yıl önce de arabasında bulduğu ve Türkiye'ye yatırım için gelen bir Iraklı'ya ait olan, yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etmişti. Örnek davranışlarıyla takdir toplayan Ay, havalimanı taksicileri tarafından bir kez daha 'ayın şoförü' seçildi.
Evli ve 3 çocuk sahibi, taksi şoförü Ahmet Cihan Ay, dün Irak'ın Erbil şehrinden gelen makine mühendisi Hakan Gölkaya'yı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden aracına aldı. Üsküdar'a müşterisini bırakan Ay, dönüşte aracın arka tarafından bir çanta olduğunu fark etti.
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