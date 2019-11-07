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Adana'da 3 kız kardeş defileye gider gibi süslenip hırsızlığa gittiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
İNANILMAZ! DEFİLEYE GİDER GİBİ...

'da 6 evden 100 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla tutuklanan 3 kız çocuğunun hırsızlık yapmadan önce kuaföre gidip süslendikleri öğrenildi.

genelinde son bir ayda 6 evden 100 bin lira değerinde altın çalınınca ev sahipleri polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri olayların meydana geldiği mahallede pusu atıp beklemeye başladı.

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