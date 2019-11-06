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Eskişehir'de ATM'lere "papağan" tuzağa kuran şüpheliler yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
PAPAĞAN TUZAĞI! AMAN DİKKAT

'de bankaların ’lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir 'sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti.

Eskişehir'de ATM'lere papağan tuzağa kuran şüpheliler yakalandı ESKİŞEHİR'DE ATM'LERE "PAPAĞAN" TUZAĞA KURAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler, , ve 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

KREDİ KARTI KOPYALAYIP

Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

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