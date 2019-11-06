Eskişehir'de ATM'lere "papağan" tuzağa kuran şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de bankaların ATM’lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka ATM'sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler, İstanbul, Bolu ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

KREDİ KARTI KOPYALAYIP

Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.