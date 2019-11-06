Öğrenci servisine yüklenen 176 kilogram uyuşturucu yakalandı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, jandarma takibe aldığı öğrenci servisi olarak kullanılan minibüste 176 kilogram esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucuya el konulurken, 3 kişide gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Hani'de yaşayan M.O.'nun, elinde bulundurduğu uyuşturucuyu dikkat çekmemek ve arama-kontrol noktalarından kolaylıkla geçebilmek için okul servis minibüsüyle birlikte büyük şehirlere sevk edeceği belirlendi.
M.O. takibe alındı. M.O.'nun uyuşturucuyu, Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli suç ortaklarıyla birlikte öğrenci servisine yüklediği belirlendi. Bunun üzerine minibüs durdurulup, arama yapıldı. Aramada aracın koltukları çıkarılan arka bölümünde satışa hazır 176 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şule Çet davasında DNA raporu çıktı
- İzmir'de feci olay! Çocukların oyunu yaşlı kadını öldürdü
- Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili flaş gelişme
- "Papağan" tuzağı! Aman dikkat
- Türkiye'yi ağlatan olayda flaş gelişme
- Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü!
- 55 yıllık inat
- Adana'da pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
- Korkuta görüntünün sebebi belli oldu!
- Çocukların oyunu can aldı!
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…
- Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…
- Son Dakika: Bakan Fatih Dönmez'den o işçilere tazminat müjdesi!
- Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...