06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Öğrenci servisine yüklenen 176 kilogram uyuşturucu yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
DİYARBAKIR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

'ın Hani ilçesinde, jandarma takibe aldığı öğrenci servisi olarak kullanılan minibüste 176 kilogram esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucuya el konulurken, 3 kişide gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Hani'de yaşayan M.O.'nun, elinde bulundurduğu uyuşturucuyu dikkat çekmemek ve arama-kontrol noktalarından kolaylıkla geçebilmek için okul servis minibüsüyle birlikte büyük şehirlere sevk edeceği belirlendi.

Öğrenci servisine yüklenen 176 kilogram uyuşturucu yakalandı ÖĞRENCİ SERVİSİNE YÜKLENEN 176 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

M.O. takibe alındı. M.O.'nun uyuşturucuyu, Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli suç ortaklarıyla birlikte öğrenci servisine yüklediği belirlendi. Bunun üzerine minibüs durdurulup, arama yapıldı. Aramada aracın koltukları çıkarılan arka bölümünde satışa hazır 176 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN