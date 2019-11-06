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Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadını öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ÇOCUKLARIN OYUNU CAN ALDI!

'de yaşları 6 ve 8 arasında değişen çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına gelen çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı.

Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadını öldü ÇOCUKLARIN YUVARLADIĞI KAMYON TEKERLEĞİNİN ÇARPTIĞI YAŞLI KADINI ÖLDÜ

HAYATA VEDA ETTİ

Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki 'a çarptı. Kevik, kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaralı Dilber Karataş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇOCUKLAR LASTİĞ��..."

Mahalle sakinlerinden Kürşat Gazi Sırçalı, "Üç çocuk, kamyon lastiğini yokuş aşağı salmış, lastik yaşlı bir teyzeye çarpmış ve teyze vefat etmiş, sonra da kaçmışlar. Bu mahallede hırsızlık olayları gibi pek çok sorun yaşanıyor. Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz" dedi.

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