Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadını öldü
İzmir'de yaşları 6 ve 8 arasında değişen çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına gelen çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı.
HAYATA VEDA ETTİ
Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş'a çarptı. Kevik, kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaralı Dilber Karataş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"ÇOCUKLAR LASTİĞ��..."
Mahalle sakinlerinden Kürşat Gazi Sırçalı, "Üç çocuk, kamyon lastiğini yokuş aşağı salmış, lastik yaşlı bir teyzeye çarpmış ve teyze vefat etmiş, sonra da kaçmışlar. Bu mahallede hırsızlık olayları gibi pek çok sorun yaşanıyor. Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz" dedi.
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