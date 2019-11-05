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Bitcoin Safiye'nin şarkılar eşliğinde eğlenirken görüntüleri çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
GÖRÜNTÜLER ÇIKTI! BİTCOİN SAFİYE EĞLENCEDE!

'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdurların '' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor.

'da yaşayan Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine 'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Y., şirketlerine işçi bulmaya başladı.

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