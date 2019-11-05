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Atatürk Barajı'nda korkutan görüntü! Yeşil renge büründü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
ATATÜRK BARAJI'NDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ!

Göletinin sağ şeridi ‘yeşil’ renge büründü. İhbar üzerine barajda incelemede bulunan ekipler incelenmek üzere numune adı. Ekipler su içerisinde yaptıkları suyun PH, sıcaklık ve oksijen seviyesini ölçtü. Ölçmede değerlerin normal çıktığı ifade edildi. Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.

göletinin yüzeyini yeşil renkli bir madde kapladı. Barajın Sitilce Bölgesinde oluşan yeşil rengin kimyasal madde mi, yoksa çözülmüş oksijen oranı düşmesinden kaynaklanan otrifikasyon olayının mı gerçekleştiği araştırılıyor.

Atatürk Barajı 4-5 kilometrelik sağ şeridi 'yeşil' renge bürününce vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti. ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri barajda incelemede bulundu.

Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda korkutan görüntü ADIYAMAN'DA ATATÜRK BARAJI'NDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

2016'DA DA BENZER BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Barajdan numune alan ekipler olayın sebebiyle ilgili numunelerin laboratuvarda tahlil edilmesinin ardından belirleneceğini dile getirdi.
Ekipler su içerisinde yaptıkları suyun PH, sıcaklık ve oksijen seviyesini ölçtü. Ölçmede değerlerin normal çıktığı ifade edildi. Bölgede ekipler inceleme yaparken, vatandaşların balık tutmaya devam ettiği görüldü.



2016 yılında da benzer görüntünün ortaya çıktığı , oksijen oranının 4 miligramın altına düşmesi nedeniyle alt patlama olmuş ve buna bağlı olarak otrifikasyon olayı meydan gelmişti.

Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.

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