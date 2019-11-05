Uçuruma düşen kadın kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonu arattı
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
Bursa'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı. Kadın kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonu arattı. Kurtarılan kadın kameralara el sallayarak güldü.
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen genç kız uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere telefonu bulmadan çıkmam diyen genç kız 1 saatin sonunda düştüğü yerden kurtarıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, kameraları kapatın çekmeyin" diyen genç kız aynı zamanda kameralara el sallayarak gülümsedi.
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