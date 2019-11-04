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Oğullarını askeri birliğe götüren aile kaza yaptı: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü ile babası ve kardeşi yaralanırken, eşi ile annesi de yaşamını yitirdi. Ailenin, oğullarını için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi.

, saat 11.00 sıralarında, - yolunun 19'uncu kilometresindeki Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Afyonkarahisar yönüne giden 'nün (21) kullandığı 03 EE 410 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü.

Oğullarını askeri birliğe götüren aile kaza yaptı: 2 ölü OĞULLARINI ASKERİ BİRLİĞE GÖTÜREN AİLE KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otomobildeki sürücü Ramazan Aygördü ile eşi Melahat (19), babası Ali (44), annesi Nuriye (42) ve kardeşi (20) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şuhut ve çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Nuriye Aygördü ile Melahat Aygördü, yaşamını yitirdi.

OĞULLARINI, BİRLİĞİNE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Şuhut'a bağlı Çakırözü köyünde oturan ailenin, Niyazi Aygördü'yü için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi.

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