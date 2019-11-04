Oğullarını askeri birliğe götüren aile kaza yaptı: 2 ölü
Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü ile babası ve kardeşi yaralanırken, eşi ile annesi de yaşamını yitirdi. Ailenin, oğullarını vatani görevi için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Isparta yolunun 19'uncu kilometresindeki Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Aygördü'nün (21) kullandığı 03 EE 410 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otomobildeki sürücü Ramazan Aygördü ile eşi Melahat (19), babası Ali (44), annesi Nuriye (42) ve kardeşi Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şuhut ve çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Nuriye Aygördü ile Melahat Aygördü, yaşamını yitirdi.
OĞULLARINI, BİRLİĞİNE GÖTÜRÜYORLARMIŞ
Şuhut'a bağlı Çakırözü köyünde oturan ailenin, Niyazi Aygördü'yü vatani görevi için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi.
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