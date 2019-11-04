İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: Zehirlenen 80 kişi taburcu oldu, 28'i ise gözlem altında
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu 80’inin taburcu olduğu 28’inin ise gözlem altında tutulduğu belirtildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:
"Son günlerde medyada yer alan gıda zehirlenmeleri haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.
KLİNİK BULGULARI
4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır. Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir.
Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir.
Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız."
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