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İşte vapurdaki sapık için istenen ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
İŞTE VAPURDAKİ SAPIK İÇİN İSTENEN CEZA

Geçtiğimiz ay Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "zincirleme " suçunu işlediği öne sürülen Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karaköy-Kadıköy vapurunda 7 Ekim 2019 tarihinde kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Rıza E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rıza E. hakkında, iki kadın yolcuya yönelik eylemi nedeniyle, "Zincirleme " suçundan iddianame düzenlendi.

3.5 YIL CEZA İSTENDİ

Rıza E. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 7 Ekim 2019 tarihinde Karaköy-Kadıköy vapurunda yolculuk eden iki kadına yönelik cinsel taciz suçunu işlediği belirtiliyor. İddianamede Rıza E. için, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği Anadolu 68. , iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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