DEAŞ'lı iki Hollandalı kadın sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edildi
Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren DEAŞ üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, başvurdukları Hollanda Büyükelçiliğinin ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından iki kadın Göç İdaresine teslim edildi.
Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan DEAŞ üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye kimsenin DEAŞ oteli değil. Gereken işlemler yapıldıktan sonra ülkerine göndereceğiz." demişti.
2013'TE TÜRKİYE'YE GELDİLER
Alınan bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan Kaoutar S. ve Fatima H, 2013'te internet üzerinden tanıştıkları iki DEAŞ üyesiyle evlenmek için Türkiye'ye geldi.
Adana'nın Reyhanlı ilçesinden yasa dışı yollardan Suriye'ye geçen kadınlar, tanıştıkları DEAŞ mensuplarıyla evlendi. Bu evlilikten Kaoutar S'nın iki, Fatima H'nin bir çocuğu oldu. Hollanda vatandaşı kadınların eşlerinden biri havan saldırısında, diğeri ise trafik kazasında öldü.
TESLİM EDİLDİLER
Çocuklarıyla Suriye'den Hollanda'ya gitmek isteyen kadınlar, akrabalarının yardımıyla yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurdu.
Hollanda Büyükelçiliğinin Türk makamları ile temas kurmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası kadınların sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
HOLLANDA, ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ İSTEMİYOR
Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollanda hükümeti, Fatima H'nin ülkeye dönüşünü engellemek amacıyla vatandaşlıktan çıkarma süreci başlattı. Hollanda hükümeti, DEAŞ üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor. Ancak Türkiye gerekli işlemlerin ardından
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