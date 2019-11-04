04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

DEAŞ'lı iki Hollandalı kadın sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
BAKAN DUYURMUŞTU! TÜRKİYE GEREKENİ YAPTI

'den yasa dışı yollardan 'ye giren üyesi iki vatandaşı kadın, başvurdukları Hollanda Büyükelçiliğinin ihbarı üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından iki kadın teslim edildi.

'den yasa dışı yollardan 'ye giren ve ekiplerince gözaltına alınan üyesi iki vatandaşı kadın, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye kimsenin DEAŞ oteli değil. Gereken işlemler yapıldıktan sonra ülkerine göndereceğiz." demişti.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DEAŞ çıkışı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN DEAŞ ÇIKIŞI

2013'TE TÜRKİYE'YE GELDİLER

Alınan bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan Kaoutar S. ve Fatima H, 2013'te internet üzerinden tanıştıkları iki DEAŞ üyesiyle evlenmek için Türkiye'ye geldi.

Adana'nın Reyhanlı ilçesinden yasa dışı yollardan Suriye'ye geçen kadınlar, tanıştıkları DEAŞ mensuplarıyla evlendi. Bu evlilikten Kaoutar S'nın iki, Fatima H'nin bir çocuğu oldu. Hollanda vatandaşı kadınların eşlerinden biri havan saldırısında, diğeri ise trafik kazasında öldü.

Türkiye'den DEAŞ'lılar konusunda mesaj: Ülkelerine göndeririz TÜRKİYE'DEN DEAŞ'LILAR KONUSUNDA MESAJ: ÜLKELERİNE GÖNDERİRİZ

TESLİM EDİLDİLER

Çocuklarıyla Suriye'den Hollanda'ya gitmek isteyen kadınlar, akrabalarının yardımıyla yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurdu.

Hollanda Büyükelçiliğinin Türk makamları ile temas kurmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası kadınların sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

HOLLANDA, ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ İSTEMİYOR

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollanda hükümeti, Fatima H'nin ülkeye dönüşünü engellemek amacıyla vatandaşlıktan çıkarma süreci başlattı. Hollanda hükümeti, DEAŞ üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor. Ancak Türkiye gerekli işlemlerin ardından

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN