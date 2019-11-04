Mardin'de şoke eden olay! Musluktan yılan çıktı...
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evin musluğundan yılan çıktı. Evdekileri şoke eden olay sonrası eve çağrılan tesisatçının uğraşı sonucu çıkarılan yılanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Olay, dün öğlen saatlerinde Mazıdağı ilçesinde bulunan Gündoğan Mahallesi'nde yaşandı. Edinen bilgilere göre, bir kaç gündür içme suyunda farklı koku ve suda renk değişikliği fark eden ev sahibi Halime Aydın, durumu eşine söyledi.
Bunun üzerine Aydın'ın eşi eve tesisatçı çağırdı. Eve gelen tesisatçı, musluğu açtığı sırada, ilk başta ayakkabı bağcığının musluğa girdiğini sandı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı, gözlerine inanamadı.
ÖLÜ YILAN OLARAK ÇIKARILDI
Şebekeden yılanın musluğa kadar geldiğini gören tesisatçı, telef olmuş hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Konuyla ilgili konuşan ev sahibi Halime Aydın, üç gündür, şebeke suyundan suyun çok az geldiğini ve tadının da farklı olduğunu söyledi.
"SUYUN RENGİ FARKLIYDI VE SUDA KOKU VARDI"
Aydın, "Sürahiye su koydum fakat renginde hafif değişiklik ve koku vardı. Klor sandım, şişeyi doldurdum akşama doğru eşime söyledim tesisatçı çağırdık. Gelen tesisatçı musluğun başlığını açtı, ayakkabı bağcığı gibi bir şey takılmış dedi iyice baktı. Tornavidayı batırdı, birden yarısı kesildi. Hepimiz irkildik musluğun hepsini açtı, yılanın diğer yarısını da çıkardık, şok oldum" dedi.
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