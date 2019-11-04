Türkiye'den DEAŞ'lılar konusunda mesaj: Ülkelerine göndeririz
Yapılan operasyonlarla Türkiye'nin gözaltına aldığı DEAŞ'lı teröristler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ülkelerine net bir mesaj gönderdi. Bakan Soylu, "Biz ülkelerine göndeririz. İster vatandaşlıktan çıkarsınlar isterlerse çıkarmasınlar" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.
"YENİ BİR METOT GELİŞTİRDİLER"
Terör örgütü DEAŞ'lıların durumu hakkında konuşan Soylu, "Geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar dönem dönem Türkiye girdi ve yakalandılar. Tüm güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bunlar yakalanınca ya cezaevine girerler ya da geri gönderme merkezlerine gönderilir. Biz bunları geri göndereceğiz. Yeni bir metot geliştirdiler, vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Şimdi de bulundukları yerlerde yargılansınlar diyorlar. Bu da yeni bir hukuk galiba. Terör konusunda yeni bir içtihat ortaya koyuyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi.
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