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Son depremler: Muğla Dalaman'da 3.2 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
MUĞLA DALAMAN'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi.

'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

DEPREM YERİN 11.27 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

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