Son depremler: Muğla Dalaman'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM YERİN 11.27 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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