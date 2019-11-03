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Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü 'ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 19.34'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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