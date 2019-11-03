03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
BEŞİKTAŞ'TA TEKNEDE KORKUTAN YANGIN

Son dakika haberine göre Beşiktaş Sahili'nde bir teknede çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi.

Beşiktaş Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de denizden müdahale edildi.
Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın! BEŞİKTAŞ BEBEK SAHİL'DE TEKNEDE KORKUTAN YANGIN!




Ekiplerin çalışmaları ile yangın söndürüldü.

Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN