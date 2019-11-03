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SON DAKİKA: İstanbul’da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
İSTANBUL’DA TÜM KAPALI YOLLAR VE KÖPRÜ TRAFİĞE AÇILDI

İstanbul'da düzenlenen Vodafone 41. nedeniyle kapatılan tüm yollar ve trafiğe açıldı.

"İstanbul senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından saatler 15.00'ı gösterdiğinde kapanan yollar ve trafiğe açıldı.

Yolların ve köprünün trafiğe açılmasının ardından İstanbul'da trafik normale döndü.

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