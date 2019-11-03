SON DAKİKA: İstanbul’da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı
Giriş Tarihi: 03.11.2019
İstanbul'da düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan tüm yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı."İstanbul senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından saatler 15.00'ı gösterdiğinde kapanan yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.
Yolların ve köprünün trafiğe açılmasının ardından İstanbul'da trafik normale döndü.
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