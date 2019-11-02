Rize'de heyelan! Heyelan nedeniyle o yol 2-3 gün trafiğe kapalı olacak
Rize'de sağanak nedeniyle bir köyde heyelan meydana geldi. Trafiğe kapanan yolun ulaşıma açılması için Rize İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
Rize'de sağanak nedeniyle bir köyde heyelan meydana geldi.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla merkeze bağlı Pazarköy'de heyelan yaşandı. Yamaçtan sürüklenen toprak birikintisi, köy içinde ulaşımı sağlayan yola döküldü. Trafiğe kapanan yolun ulaşıma açılması için Rize İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
Pazarköy Muhtarı Harun Sait Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağıştan dolayı köy yolunun üst kısmındaki yaklaşık 50 metrelik bölümde heyelan meydana geldiğini söyledi. Ekiplerin yolu açmak için çalıştığını belirten Er, "Heyelan nedeniyle yolumuz 2-3 gün trafiğe kapalı olacak. Herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. Tüm vatandaşlarımız da bilgilendirildi." dedi.
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