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İzmir'de 4 milyon lira değerinde sahte tekstil ürünü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE GİYİM EŞYASI YAKALANDI

'in ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, 'da bir depodan piyasaya hazır sahte giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen depoya baskın yapıldı.

47 BİN SAHTE GİYİM EŞYASI

Baskında 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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