İzmir'de 4 milyon lira değerinde sahte tekstil ürünü bulundu
Giriş Tarihi: 03.11.2019
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Balçova'da bir depodan piyasaya hazır sahte giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen depoya baskın yapıldı.
47 BİN SAHTE GİYİM EŞYASI
Baskında 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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