Çöp konteynerinin yanında terk edilmiş bebek bulundu
Konya'da çöp konteynerlerinin yanında kundağa sarılı halde terk edilmiş erkek bebek bulundu. Konya’da dün de 3 aylık kız ve erkek ikiz bebek ile 3 yaşlarında kız çocuğu bulunmuştu.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede yaşayan vatandaşlar Karlık Sokak'taki çöp konteynerlerinin yanına bırakılan 1 haftalık olduğu tahmin edilen kundağa sarılı bebeği fark etti. Bebeğin ağlama sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üşüyen bebek eve alınarak ısıtılmaya çalışıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yapmasının ardından bebeği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Bebeğin bulunduğu sokakta oturan ve bebeği fark eden Erkan Gebeş, bebeği kundakta gördüğünü ve polise haber verdiğini söyledi. Ambulans ve polisi çağırdığını anlatan Gebeş, "Ambulans geldi, ben de polis çağırdım. Polis buraya baktı inceledi gitti. Camiden gelen iki tane abi vardı onlar bize haber verdi" dedi.
Öte yandan, Konya'da dün de 3 aylık kız ve erkek ikiz bebek ile 3 yaşlarında kız çocuğu bulunmuştu.
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