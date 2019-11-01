Karaman'da feci olay! Enkaz altında kaldı
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Karaman'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Seyran Mahallesi'ndeki sahada meydana geldi. Yıkım çalışmasını üstlenen firmanın işçilerden Mehmet Karagöz, dört tarafındaki duvarlardan 3'ü yıkılıp, 1'i ayakta duran binanın çelik konstrüksiyonun bağlantılarını sökmek istedi.
O ANLAR DA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİİş makinasının kepçesinin yardımıyla çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp sökmeye çalıştığı sırada kalan tek duvar yıkıldı. Bunun üzerine çelik konstrüksiyonlarda devrildi. Devrilen konstrüksiyonların enkazının altında kalan Karaöz, diğer mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılıp, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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