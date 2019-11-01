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Karaman'da feci olay! Enkaz altında kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
FECİ OLAY! SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Seyran Mahallesi'ndeki sahada meydana geldi. Yıkım çalışmasını üstlenen firmanın işçilerden Mehmet Karagöz, dört tarafındaki duvarlardan 3'ü yıkılıp, 1'i ayakta duran binanın çelik konstrüksiyonun bağlantılarını sökmek istedi.

Son dakika: Karaman'da feci olay! SON DAKİKA: KARAMAN'DA FECİ OLAY!

O ANLAR DA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ

İş makinasının kepçesinin yardımıyla çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp sökmeye çalıştığı sırada kalan tek duvar yıkıldı. Bunun üzerine çelik konstrüksiyonlarda devrildi. Devrilen konstrüksiyonların enkazının altında kalan Karaöz, diğer mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılıp, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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