Karısını benzin yakarak öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu...
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz'ın, eşi Güllü Yılmaz'ı, iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.
Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim günü eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini, geçen salı günü kaybetti.
Tedavilerinin tamamlanması üzerine önceki gün kızı Zeynep ile birlikte taburcu edilen Can Yılmaz, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Can Yılmaz, Ergani Sulh Ceza Hakimliği'nde suçunu kabul etti.
ŞOFÖR KOLTUĞUNUN YANINA OTURDU DİYE...
Yılmaz ifadesinde olaydan önce eşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de yine aynı konular üzerine tartıştıklarını öne sürdü.
Yılmaz, eşinin işe giderken servis aracında şoför koltuğunun yanında oturduğunu, bu konudan tartışma çıktığını, sinirlenmesi üzerine de benzin getirip, döktüğünü ifade etti. Çakmağı çaktığını hatırlamadığını öne süren Yılmaz, tutuklandı.
"BAŞINDA AKVARYUM KIRDI"
Öte yandan talihsiz kadın Güllü Y.'nin yakınları, kocasının eşine şiddet uygulayıp çocuklarını dolapta sakladığını öne sürdü. Güllü Y.'nin, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü, talihsiz kadının başında akvaryum kırdığını ve bıçak çektiğini kaydetti. Güllü Y.'nin bir dönem sığınma evine de gittiğini aktaran yakınları, Can Y.'nin kendisini ikna edip eve geri götürdüğünü ve bu süreçte talihsiz kadının karakola gidip eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.,
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