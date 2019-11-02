Ayı saldırısından kurtulmak isteyen çoban, uçurumdan atladı
Giriş Tarihi: 02.11.2019
Ardahan'ın Bağdeşen köyünde, koyun otlatan 24 yaşındaki Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan Beşli, hastaneye kaldırıldı.
Yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı. Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı.
Beşli, ayının saldırısından kurtulmak için uçurumdan atladı. Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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