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Ayı saldırısından kurtulmak isteyen çoban, uçurumdan atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
AYI SALDIRISINDAN KURTULMAK İSTEYEN ÇOBAN, UÇURUMDAN ATLADI

'ın Bağdeşen köyünde, koyun otlatan 24 yaşındaki Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan Beşli, hastaneye kaldırıldı.

Yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı. Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı.

Beşli, ayının saldırısından kurtulmak için uçurumdan atladı. Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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