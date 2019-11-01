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İş adamı motosikletli saldırgandan son anda kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
İŞ ADAMINA SİLAHLI SALDIRI!

Avcılar'da cipi ile giden ’na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. İş adamı kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. D-100 bağlantı karayolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne giden 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile gelen 'nu takip eden bir motosikletli kişi tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen işadamı gaza basarak uzaklaşmak istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren işadamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı. Yaralı işadamı çağrılan 112 Ambulansı ile . En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

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