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85 yaşındaki komşusunu, 23'lük sevgilisini kıskandığı için öldürmüş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
SONUNDA İTİRAF GELDİ! 23'LÜK SEVGİLİ...

'da yaşayan ve komşusu 85 yaşındaki Hüseyin 'ye götürüp, tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü itiraf eden Ali 'nın cinayeti, 23 yaşındaki sevgilisini yaşlı adamdan kıskandığı için işlediğini söyledi. Malkara'nın, Seyman'ı aracıyla Silivri'ye götürdüğü ve tek başına geri döndüğü, (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarından tespit edildi.

Bakırköy'de yalnız yaşayan itfaiye emeklisi Hüseyin , çalıştığı dönemde adı açıklanmayan bir genç kızı manevi evladı kabul edip, okutarak mimar olmasını sağladı. Seyman'ın manevi kızı, 23 Ekim günü Kartaltepe 'ne giderek, 'baba' olarak gördüğü 'ın 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi. Yaşlı adamın kaybolmasını şüpheli bulan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bilgisine başvurulan Seyman'ın manevi kızı, polise, "Beni okuttu. Manevi babamdır. Kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundum. Benim dışımda evlerine karşımızda oturan Ali bey ve sevgilisi gelirdi" dedi.

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