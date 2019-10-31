85 yaşındaki komşusunu, 23'lük sevgilisini kıskandığı için öldürmüş

İstanbul'da yaşayan ve komşusu 85 yaşındaki Hüseyin Seyman'ı Silivri'ye götürüp, tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü itiraf eden Ali Malkara'nın cinayeti, 23 yaşındaki sevgilisini yaşlı adamdan kıskandığı için işlediğini söyledi. Malkara'nın, Seyman'ı aracıyla Silivri'ye götürdüğü ve tek başına geri döndüğü, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarından tespit edildi.

Bakırköy'de yalnız yaşayan itfaiye emeklisi Hüseyin Seyman, çalıştığı dönemde adı açıklanmayan bir genç kızı manevi evladı kabul edip, okutarak mimar olmasını sağladı. Seyman'ın manevi kızı, 23 Ekim günü Kartaltepe Polis Merkezi'ne giderek, 'baba' olarak gördüğü Hüseyin Seyman'ın 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi. Yaşlı adamın kaybolmasını şüpheli bulan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bilgisine başvurulan Seyman'ın manevi kızı, polise, "Beni okuttu. Manevi babamdır. Kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundum. Benim dışımda evlerine karşımızda oturan Ali bey ve sevgilisi gelirdi" dedi.