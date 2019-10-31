Trafik polisi, alkollü sürücüyü durdurmak için 2 km böyle gitti
Muğla'da alkollü sürücü polisin "Dur" ihtarına uymayınca ortalık karıştı. Alkollü sürücü Ünal Karataş, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü kaputta 2 kilometre taşıdı.
Muğla'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.
ÖN KAPUTA ATLADI
Ünal Karataş 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti.
2 KİLOMETRE SON DURDURULDU
Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korku filmleri ile ilgili gerçek! İşte bilimin cevabı...
- 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- 24 daireyi 50 kişiye satan müteahhit kaçtı
- Tekirdağ ve İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
- Antalya'da korkunç olay! Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
- Reyyan Miran'ın yaralarına merhem oluyor
- 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
- O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
- 4 kişiyi öldürmüştü! Akli dengesi yerinde çıktı
- Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
- Bakan Hulusi Akar: Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!
- ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...
- Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt