31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Trafik polisi, alkollü sürücüyü durdurmak için 2 km böyle gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
BÜTÜN ŞEHİR BU OLAYI KONUŞUYOR!

'da polisin "Dur" ihtarına uymayınca ortalık karıştı. Alkollü sürücü , aracın önüne atlayan trafik polisi 'ü kaputta 2 kilometre taşıdı.

'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi 'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Trafik polisi, alkollü sürücüyü durdurmak için 2 km böyle gitti TRAFİK POLİSİ, ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ DURDURMAK İÇİN 2 KM BÖYLE GİTTİ

ÖN KAPUTA ATLADI

'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti.

2 KİLOMETRE SON DURDURULDU

Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN