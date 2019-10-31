31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 31 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla ve kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra 'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Ekim 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla ve kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra 'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra 'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve ) ile 'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN