Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı, Beykoz'da yollar göle döndü, tünelleri su bastı
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Mdürülüğü tarafından peş peşe yapılan uyarılarının ardından İstanbul Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi, Akbaba Caddesi sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağışın ilerleyen saatler artış göstereceğini 22.00 sularında şiddetini artıracağı gelen bilgiler arasında.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.
SARIYER'DE TÜNEL GİRİŞİNİ SU BASTI
Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor.
DEREYE DÖNDÜ
İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
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