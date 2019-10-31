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Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı, Beykoz'da yollar göle döndü, tünelleri su bastı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
UYARILAR GELMİŞTİ! BU GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN

Valiliği ve Genel Mdürülüğü tarafından peş peşe yapılan uyarılarının ardından İstanbul Beykoz'da aniden bastıran nedeniyle yollar göle döndü. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi, Akbaba Caddesi sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağışın ilerleyen saatler artış göstereceğini 22.00 sularında şiddetini artıracağı gelen bilgiler arasında.

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı, Beykoz'da yollar göle döndü METEOROLOJİ İSTANBUL'U UYARMIŞTI, BEYKOZ'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

SARIYER'DE TÜNEL GİRİŞİNİ SU BASTI

Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor.

Sarıyer'de tünel girişini su bastı SARIYER'DE TÜNEL GİRİŞİNİ SU BASTI

DEREYE DÖNDÜ

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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