İstanbul'da hafriyat kamyonunun altında kalan sürücü öldü

Kadıköy'de şantiyeye kum dökmek için gelen kamyon sürücüsü, aracının havasını almak için kamyonun altına girdi. El freni çekili olmayan kamyon hareket etti ve sürücünün üzerinden geçti. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kamyon bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Olay saat 15.30 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Kadim (50), 34 HC 6648 plakalı kamyonuyla Girne Caddesi üzerindeki şantiye alanına kum dökmek için geldi. Kadim, bir süre sonra kamyonun havasını almak için aracının altına girdi. Bu sırada el freni çekili olmayan kamyon hareket etti ve Salih Kadim'in üzerinden geçti.