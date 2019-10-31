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Mersin’de eşine sinirlenen kadın evi ateşe verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
EŞİNE SİNİRLENDİ EVİ ATEŞE VERDİ

’in Silifke ilçesinde yaşayan Birsen A, eşiyle kavga edip çakmakla bazı eşyaları tutuşturarak, evde çıkardı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Birsel A., hastaneye götürüldü.

Atakent Mahallesi'ndeki Menekşe Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Birsel A., iddiaya göre, eve alkollü gelen eşine sinirlendi. Bir süre eşiyle tartışan Birsel A., mutfaktan aldığı çakmakla bazı eşyaları tutuşturarak, evde çıkardı.

Mersin’de eşine sinirlenen kadın evi ateşe verdi MERSİN’DE EŞİNE SİNİRLENEN KADIN EVİ ATEŞE VERDİ

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde alevlerin sardığı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilendiği belirlenen Birsel A., sağlık görevlilerince ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülürken, eşinin ise yangın başladığı sırada evi terk ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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