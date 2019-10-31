Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı
Malatya’nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden kaçan Yahya E. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.
28 Ekim günü Pütürge ilçe merkezinde yaşanan olayda, iddiaya göre kan davalı oldukları iddia edilen Yahya E. tarafından vurulan akrabası Ömer Erdoğan (78) hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı.
TEK EL ATEŞ EDİYOR
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Erdoğan, sokakta 2 kişi ile konuşan akrabası Yahya E.'nin yanına hızla yaklaşıyor. Bu sırada cebinden silah çıkardığı görülen Ömer Erdoğan'a, akrabası Yahya E. hamle yaparak tek el ateş ediyor.
HAYATA VEDA EDİYOR
Durumun bildirilmesi üzerine Ömer Erdoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Olay yerinden kaçan Yahya E. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.
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