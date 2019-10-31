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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

12. 'nden yapılan açıklamaya göre; , , ve Ardahan çevrelerinde, yarın ile kar yağışı etkili olacak.

Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

UYARI YAPILDI

12. 'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

, , , Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.

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