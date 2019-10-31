Meteoroloji'den Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde, yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.
UYARI YAPILDI
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.
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