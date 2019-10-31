01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.10.2019

Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden kaçan Yahya E. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

28 Ekim günü Pütürge ilçe merkezinde yaşanan olayda, iddiaya göre kan davalı oldukları iddia edilen Yahya E. tarafından vurulan akrabası Ömer Erdoğan (78) hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı.

TEK EL ATEŞ EDİYOR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Erdoğan, sokakta 2 kişi ile konuşan akrabası Yahya E.'nin yanına hızla yaklaşıyor. Bu sırada cebinden silah çıkardığı görülen Ömer Erdoğan'a, akrabası Yahya E. hamle yaparak tek el ateş ediyor.

HAYATA VEDA EDİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine Ömer Erdoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Olay yerinden kaçan Yahya E. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı
Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı
Dans okulu açmayı planlarken yatağa mahkum oldu
Dans okulu açmayı planlarken yatağa mahkum oldu
Feci ölüm! Altına girdi ve...
Feci ölüm! Altına girdi ve...
Sarıyer'de tünel girişini su bastı
Sarıyer'de tünel girişini su bastı
Uyarılar peş peşe gelmişti! Bu görüntüler İstanbul'dan
Uyarılar peş peşe gelmişti! Bu görüntüler İstanbul'dan
Eşine sinirlenen kadın evi ateşe verdi
Eşine sinirlenen kadın evi ateşe verdi
İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
Bütün şehir bu olayı konuşuyor!
Bütün şehir bu olayı konuşuyor!
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
İki ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu
İki ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu
Daha Fazla Video Göster