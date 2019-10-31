Çanakkale'de eşekten düşen kişi ağır yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde, eşekten düşen Ramiz Akgün, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Akgün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Çanakkale Bayramiç'te eşekten düşen Ramiz Akgün ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çavuşlu köyünde meydana geldi. Ramiz Akgün (52), eşeği ile tarladan eve dönüşe geçti. İddiaya göre yoldan geçen bir araçtan ürken eşek, sahibi Akgün'ü üzerinde düşürdü. Köylüler tarafından yolda yaralı olarak bulunan Akgün, özel bir araçla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Burada ilk tedavisi yapılan Akgün, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Akgün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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