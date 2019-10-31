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Antalya'da korkunç olay! Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
ANTALYA'DA KORKUNÇ OLAY! AYAĞINA DÜŞEN 'ASLAN BALIĞI' ÖLDÜRÜYORDU

'da, amatör balıkçı , zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi.

Dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz suyunun ısınmasıyla doğal yaşam alanından çıkarak, önce 'i ardından 'ni istila etti. Hızla çoğalan aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Deniz canlılarını yok eden balık, 'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra 'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile ve , 'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.

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