Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi

Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz dolandırıldığını tesadüfen öğrendi. Dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri Mehmet Ali Cengiz'e (75) ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğü'ne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi. Mahalledeki emlakçıdan olayı tesadüfen öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hukuk mücadelesi başlatıp, arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu.

Merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz'in (75), çipli kimliği kayboldu. Kimliği ele geçiren dolandırıcılar, Cengiz'in Alaşar Mahallesi'ndeki 4 ayrı araziyi satmak için plan yaptı. Dolandırıcılar, Mehmet Ali Cengiz'e benzeyen bir kişiyi buldu. Dublör olarak kullandıkları bu kişiyle Osmangazi Tapu Müdürlüğü'ne giden dolandırıcılar, 50 milyon lira değerindeki arazileri üzerlerine aldı. Dolandırıcılar, arazileri satmak için müşteri aramaya başladı. Durumu öğrenen mahalledeki bir emlakçı, Mehmet Ali Cengiz'in yanına gelerek, "Mehmet Amca yerlerini niye sattın. Sattığın kişi de emlakçı aracılığıyla arazilere müşteri arıyor" dedi.

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