İstanbul'da ambulans alarmı! Çalınan araç ormanda aranıyor
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü yönündeki vatandaş ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbarı değerlendiren ekipler Eyüpsultan Göktürk Göleti civarında bulunan ormanlık alanda yapılan aramada ambulans bulundu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri Eyüpsultan Göktürk Göleti civarında bulunan ormanlık yaptığı aramalar neticesinde buldu.
TÜM BİRİMLERE DAĞITILDI
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, bir çok noktada 34 VZ 6202 plakalı ambulansı aradı. Terör şüphesi üzerine aracın plakası tüm birimlere dağıtıldı.
İHBAR GELDİ
Göktürk'ten saat 16.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis, buraya yöneldi. İhbarcının belirttiği noktaya ulaşan polis, ormanlık alanda önlem aldı. Ambulansın bulunduğu belirtilen noktaya gitmek için takviye ekipler beklendi.
POLİS ATEŞ AÇTI
Ambulansa yaklaşan polis içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulanstaki şüpheli gözaltına alındı. Polisin incelemesi sürüyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Vahşet! Boğazını kesip kanıyla lakaplarını yazdı
- İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapatıldı!
- Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
- 4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
- Okul arkadaşının şehit haberini sunan spiker gözyaşlarını tutamadı
- Kablo için kazmışlardı!
- Merakla bekleniyordu! Yeni Game of Thrones...
- Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
- Fotoğraftaki detay genç futbolcunun sonu oldu!
- Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe
- Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı! TEM'de araç yoğunluğu oluştu
- Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...
- TÜBİTAK'a 16 personel alınacak!