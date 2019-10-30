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İstanbul'da ambulans alarmı! Çalınan araç ormanda aranıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
İSTANBUL'DA AMBULANS ALARMI!

 Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü yönündeki vatandaş ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbarı değerlendiren ekipler Eyüpsultan Göktürk Göleti civarında bulunan ormanlık alanda yapılan aramada ambulans bulundu.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri Eyüpsultan Göktürk Göleti civarında bulunan ormanlık yaptığı aramalar neticesinde buldu.

TÜM BİRİMLERE DAĞITILDI

Fatih'te bulunan Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, bir çok noktada 34 VZ 6202 plakalı ambulansı aradı. Terör şüphesi üzerine aracın plakası tüm birimlere dağıtıldı.

İHBAR GELDİ

Göktürk'ten saat 16.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis, buraya yöneldi. İhbarcının belirttiği noktaya ulaşan polis, ormanlık alanda önlem aldı. Ambulansın bulunduğu belirtilen noktaya gitmek için takviye ekipler beklendi.

POLİS ATEŞ AÇTI

Ambulansa yaklaşan polis içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulanstaki şüpheli gözaltına alındı. Polisin incelemesi sürüyor

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