Çorum'da cezaevinde vahşet! Boğazını kesip kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşta, kendisi gibi hükümlü olan 27 yaşındaki Fırat Tuncel'i iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kesen 35 yaşındaki Ünsal Ateş ve kendisine yardım ettiği öne sürülen 25 yaşındaki Çağrı Yasa'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada olay anını soğukkanlılıkla anlatan Ünsal Ateş, öldürdükten sonra boğazını kestiği Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına kendisinin ve Yasa'nın lakapları olan 'Ateş' ve 'Çaki' yazdığını söyledi. Ünsal Ateş, "Boğduktan sonra meyve bıçağı ile kafasını kesmeye çalıştım. Kafasını vücudundan koparmaya çalışırken Çağrı bana yardım etti" dedi.

Olay, 12 Mart günü Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-9 koğuşunda meydana geldi. İşlediği cinayet nedeniyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasını çeken Ünsal Ateş, 'kasten yaralama' hükümlüsü Çağrı Yasa ile birlikte, aynı koğuşta kaldıkları 'hırsızlık' suçundan hüküm giyen Fırat Tuncel'i, kişisel eşyasını çaldığı gerekçesiyle yattığı ranzada, iple boğarak öldürdü. Yapılan otopside, Tuncel'in kesici aletle boğazının da kesildiği tespit edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hükümlüler Ünsal Ateş ve Çağrı Yasa, gözaltına alınıp sorgulandı. İkili, Çorum'dan alınarak başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Çorum Cumhuriyet Savcılığı, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'yaralama ve kesten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iki hükümlü hakkında iddianame hazırladı. İddianame Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İki sanık, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanıklar, olay anında yaşananları anlattı.