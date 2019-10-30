30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum'da cezaevinde vahşet! Boğazını kesip kanıyla duvara lakaplarını yazdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
VAHŞET! BOĞAZINI KESİP KANIYLA LAKAPLARINI YAZDI

L Cezaevi'nde koğuşta, kendisi gibi hükümlü olan 27 yaşındaki 'i iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kesen 35 yaşındaki ve kendisine yardım ettiği öne sürülen 25 yaşındaki 'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada olay anını soğukkanlılıkla anlatan Ünsal Ateş, öldürdükten sonra boğazını kestiği Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına kendisinin ve Yasa'nın lakapları olan 'Ateş' ve 'Çaki' yazdığını söyledi. Ünsal Ateş, "Boğduktan sonra meyve bıçağı ile çalıştım. Kafasını vücudundan koparmaya çalışırken Çağrı bana yardım etti" dedi.

Olay, 12 Mart günü L Ceza İnfaz Kurumu C-9 koğuşunda meydana geldi. İşlediği nedeniyle çarptırıldığı cezasını çeken , 'kasten yaralama' hükümlüsü ile birlikte, aynı koğuşta kaldıkları 'hırsızlık' suçundan hüküm giyen 'i, kişisel eşyasını çaldığı gerekçesiyle yattığı ranzada, iple boğarak öldürdü. Yapılan otopside, Tuncel'in kesici aletle boğazının da kesildiği tespit edildi.

Başsavcılığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hükümlüler Ünsal Ateş ve Çağrı Yasa, gözaltına alınıp sorgulandı. İkili, Çorum'dan alınarak başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Çorum Cumhuriyet Savcılığı, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'yaralama ve kesten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iki hükümlü hakkında iddianame hazırladı. İddianame Çorum 1'inci 'nce kabul edildi. İki sanık, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanıklar, olay anında yaşananları anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN