Vincin sepetinden düşen belediye personeli feci şekilde öldü
Avcılar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması esnasında, sepetli vincin koluna kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sepetten düşen belediye personeli evli ve iki çocuk babası Sabahattin Karamahmut hastanede hayatını kaybetti. Bu arada vinç sürücüsünün çalışma sırasında gerekli tedbirleri almadığı iddia edildi.
Olay öğle saatlerinde Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında direklere asılan bayrakların sökülmesi için belediye ekipleri çalışma yapıyordu. Sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki Sabahattin Karamahmut, bayrakları söktüğü sırada Aziz Ceylan'ın kullandığı kapalı kasa kamyonetin tentesi vincin koluna çarptı.
5 METREDEN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden işçi Karamahmut 5 metreden aşağı düştü. Ağır ağır yaralanan Karamahmut, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının durumunu görerek sinir krizi geçiren vincin sürücüsü de aynı hastaneye götürüldü. Sabahattin Karamahmut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TEDBİRLERİ ALMADI
Kazaya karışan kamyon şoförü Aziz Ceylan, ifadesi alınmak üzere Firuzköy Polis Merkezine götürüldü. Bu arada vinç sürücüsünün çalışma sırasında gerekli tedbirleri almadığı iddia edildi. Kazanın yaşandığı noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.
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