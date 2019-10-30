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Vincin sepetinden düşen belediye personeli feci şekilde öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
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Avcılar'da için asılan bayrakları kaldırma çalışması esnasında, sepetli vincin koluna kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sepetten düşen belediye personeli evli ve iki çocuk babası hastanede hayatını kaybetti. Bu arada vinç sürücüsünün çalışma sırasında gerekli tedbirleri almadığı iddia edildi.

Olay öğle saatlerinde Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde meydana geldi. kutlamaları kapsamında direklere asılan bayrakların sökülmesi için belediye ekipleri çalışma yapıyordu. Sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki , bayrakları söktüğü sırada 'ın kullandığı kapalı kasa kamyonetin tentesi vincin koluna çarptı.

5 METREDEN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden işçi Karamahmut 5 metreden aşağı düştü. Ağır ağır yaralanan Karamahmut, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının durumunu görerek sinir krizi geçiren vincin sürücüsü de aynı hastaneye götürüldü. Sabahattin Karamahmut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEDBİRLERİ ALMADI

karışan kamyon şoförü Aziz Ceylan, ifadesi alınmak üzere Firuzköy götürüldü. Bu arada vinç sürücüsünün çalışma sırasında gerekli tedbirleri almadığı iddia edildi. Kazanın yaşandığı noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

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