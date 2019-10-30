4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
İstanbul’da gündüz saatlerinde boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadından 2'si polis tarafından yakalandı. Apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıyan ve polisler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tam bir suç makinesi çıkarken olaylara karışan diğer 2 kadın her yerde arıyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy ve Şişli'de 15 Eylül ve 13 Ekim tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede hırsızlıkların aynı kadın hırsızlar tarafından yapıldığını belirledi.
BOŞ OLDUĞUNU TESPİT ETTİKLERİ EVLERE GİRDİLER
Şüphelilerin boş olduğunu tespit ettikleri dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri daha sonra para ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtıkları tespit edildi
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önceki gün Kadıköy'de yaptıkları baskında olayları gerçekleştiren şüphelilerden Deniz Ç.(25) ve akrabası Kiraz Ç.(42) yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Deniz Ç.'nin daha önceden 49, Kiraz Ç.'nin ise 29 defa hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.
İKİSİ TUTUKLANDI İKİSİ ARANIYOR
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 4 ay evden yaklaşık 100 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, polis olaylara karışan 2 kadın şüpheliyi daha arıyor.
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