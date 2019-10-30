Kablo tamiri için yapılan kazıda, metan gazı açığa çıktı
İzmit’te bir park içerisinde elektrik kablolarını tamir etmek için yapılan kazıda metan gazı tespit edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri bölgede önlem alırken, kazı çalışması durduruldu.
Olay, öğle saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Toprağın yaklaşık 2 metre altında bulunan kablolardaki arızayı gidermek için kazı yapan ekipler, girdikleri çukurdaki oksijenin yetersiz olmasından şüphelenerek durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.
ÇALIŞMALAR DURDU
Olay yerine gelen ekipler, çevrede önlem alarak kazılan bölgeyi incelemeye aldı. Yapılan incelemeler ve ölçümlerin ardından metan gazı sızıntısı olduğunu belirleyen AFAD ekipleri, sızıntının çevreye zarar verecek düzeye yayılmaması için kazı çalışmasını durdurdu. Ekipler kazıyı durdurarak, kabloları tamir etmeye çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Okul arkadaşının şehit haberini sunan spiker gözyaşlarını tutamadı
- Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
- Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı
- Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
- Sudan servet çıkarttı! Görenler inanamadı...
- İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapatıldı!
- Fotoğraftaki detay genç futbolcunun sonu oldu!
- İstanbul'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Merakla bekleniyordu! Yeni Game of Thrones...
- Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe
- Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı! TEM'de araç yoğunluğu oluştu
- Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...
- TÜBİTAK'a 16 personel alınacak!
- OECD İstanbul Merkezi kuruluyor
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!