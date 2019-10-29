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Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
TEK TIKLA TÜM PARASINI KAYBETTİ

’de internette gördüğü sahte reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 'de yaşayan H.Ş., bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabında bulunan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu.

Polisteki ifadesinde internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen H.Ş., "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra hesabımdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiği öğrendim. bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım" dedi.

Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı SAHTE BANKA REKLAMINA TIKLADI, 18 BİN LİRA DOLANDIRILDI

PARA ÇEŞİTLİ İŞ YERLERİNDE...

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ş.'nin banka bilgilerinin 'phishing' yöntemiyle ele geçirilerek hesabından 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira kredi çekildiğini, paranın bir kısmının , bir kısmının ise Mersin'deki 'lerden nakit çekildiğini, kalan paranın ise çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi.

HESAPLAR HAVALE EDİYOR

Yapılan fiziki takip ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısları belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına almak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.E., A.K., A.Y., H.D. ve R.A. gözaltına alındı.

Şahısların H.Ş.'in banka hesabını ele geçirdikten sonra paraları, 3'üncü şahısların hesaplarına havale ederek ATM'lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği de tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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