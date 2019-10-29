Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı
Mersin’de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Mersin'de yaşayan H.Ş., bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabında bulunan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu.
Polisteki ifadesinde internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen H.Ş., "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra hesabımdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiği öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım" dedi.
PARA ÇEŞİTLİ İŞ YERLERİNDE...
Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ş.'nin banka bilgilerinin 'phishing' yöntemiyle ele geçirilerek hesabından 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira kredi çekildiğini, paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin'deki ATM'lerden nakit çekildiğini, kalan paranın ise çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi.
HESAPLAR HAVALE EDİYOR
Yapılan fiziki takip ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısları belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına almak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.E., A.K., A.Y., H.D. ve R.A. gözaltına alındı.
Şahısların H.Ş.'in banka hesabını ele geçirdikten sonra paraları, 3'üncü şahısların hesaplarına havale ederek ATM'lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği de tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Uçakta rezalet! Tuvalete gizli kamera koyup...
- Emekli polis memuru pazarda dehşet saçtı!
- Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı
- Ceza yedi, yarım saat sonra...
- Restorasyonu tamamlanan tarihi köprü trafiğe açıldı
- Ceylanpınar'da evlerine dönen vatandaşları şoke eden görüntü!
- 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
- Korkunç kazada 'cep telefonu' detayı
- JÖAK'tan Cumhuriyet gösterisi
- 29 hafız mehter eşliğinde yürüdü
- JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi
- 29 Ekim kutlamaları: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video
- Irak'ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinden müdahale: 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı
- ABD Bağdadi'nin cesedini ne yaptı? Bağdadi'nin cesedi nerede?
- Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik uyarı
- Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem
- Hasan Basri Yalçın'dan dikkat çeken yazı: DEAŞ'ın sonu!
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...